В Минске пропали спецкор Znak.com и координаторы «Открытой России»

В Минске пропал корреспондент Znak.com Никита Телиженко. Об этом сообщает само издание. Также в республике исчезли координаторы «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в страну как наблюдатели за выборами, рассказали «Афише Daily» представители организации.

Телиженко, по информации Znak.com, не выходит на связь 20 часов. Он освещал в Беларуси выборы президента и массовые протесты, находясь в стране по редакционному заданию. С 18.46 часов вечера по московскому времени он перестал выходить на связь — в это время журналист находился на минской улице Немига.

«До середины ночи телефон нашего корреспондента был недоступен. Сейчас он работает, но на него никто не отвечает. У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске», — заявили в Znak.com. Редакция уже направила запросы в российский МИД.

В то же время «Открытая Россия» заявляет, что пропавшим Важенкову и Рогову может угрожать опасность, а сами они могут быть задержаны. С ними не удалось выйти на связь утром 11 августа, а трубку по номеру Важенкова снял неизвестный, представившийся его «другом». Он рассказал, что Важенкова и Рогова «взяли» и что у них все «не очень хорошо».

«После выборов из Беларуси поступала информация о задержании и избиениях силовиками нескольких российских журналистов. Это заставляет нас подозревать власти Беларуси в похищении и применении насилия и к координаторам «Открытой России», — говорится в заявлении организации.

До этого в Беларуси исчез спецкор «Медузы» Максим Солопов. Редакция издания не может связаться с ним уже больше суток. Также от действий силовиков пострадали корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

10 августа «Коммерсант», РБК и «Ведомости» потребовали у белорусских властей отпустить российских журналистов, задержанных в Минске, а также «предоставить полную и исчерпывающую информацию» об их состоянии.