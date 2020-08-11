перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт 15:04
«Народ Беларуси сделал свой выбор»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам Обновлено в 14:43
Wikipedia Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер-нуар про Сергея Есенина
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер-нуар про Сергея Есенина 14:21
В Минске пропали спецкор Znak.com и координаторы «Открытой России» 14:20
Сергей Шнуров снял фильм про митинги в Хабаровске. «Афиша Daily» публикует его отрывок 13:50
Телеграм-канал о протестах в Беларуси набрал 1 млн подписчиков. Пару дней назад их было 300 тыс. 13:12
David Clode / Unsplash Ученые: миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами «размером с банан»
Ученые: миллионы лет назад Землю населяли гигантские крокодилы с зубами «размером с банан» 12:59
Роскомнадзор хочет удалять данные россиян с иностранных сайтов 12:44
Риелторы узнали, в каких районах Москвы дешевле всего арендовать квартиру 12:36
Путин: в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса 11:42
Вышел новый трейлер сериала Константина Богомолова «Хороший человек» о поисках ангарского маньяка 11:19
Философский факультет РГГУ Умер философ Валерий Подорога
Умер философ Валерий Подорога 11:18
В России за сутки выявили менее 5000 случаев заражения коронавирусом 10:48
Светлана Тихановская покинула Беларусь Обновлено в 10:42
В Петербурге открылась выставка картин Виктора Цоя 10:32
Костюм Брэндона Ли из «Ворона» продали за 25 тыс. долларов 10:20
DC Universe/Instagram Warner Media устроила массовые увольнения в DC Universe и DC Comics
Warner Media устроила массовые увольнения в DC Universe и DC Comics 9:49
Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 20 млн 8:55
HBO снимет документальный фильм о легендарном стендап-комике Джордже Карлине 4:02
Создатели песни «Despaсito» выиграли суд об авторских правах 3:40
Отключить рекламу

В Минске пропали спецкор Znak.com и координаторы «Открытой России»

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:20

В Минске пропал корреспондент Znak.com Никита Телиженко. Об этом сообщает само издание. Также в республике исчезли координаторы «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов, которые приехали в страну как наблюдатели за выборами, рассказали «Афише Daily» представители организации.

Телиженко, по информации Znak.com, не выходит на связь 20 часов. Он освещал в Беларуси выборы президента и массовые протесты, находясь в стране по редакционному заданию. С 18.46 часов вечера по московскому времени он перестал выходить на связь — в это время журналист находился на минской улице Немига.

«До середины ночи телефон нашего корреспондента был недоступен. Сейчас он работает, но на него никто не отвечает. У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске», — заявили в Znak.com. Редакция уже направила запросы в российский МИД.

В то же время «Открытая Россия» заявляет, что пропавшим Важенкову и Рогову может угрожать опасность, а сами они могут быть задержаны. С ними не удалось выйти на связь утром 11 августа, а трубку по номеру Важенкова снял неизвестный, представившийся его «другом». Он рассказал, что Важенкова и Рогова «взяли» и что у них все «не очень хорошо».

«После выборов из Беларуси поступала информация о задержании и избиениях силовиками нескольких российских журналистов. Это заставляет нас подозревать власти Беларуси в похищении и применении насилия и к координаторам «Открытой России», — говорится в заявлении организации.

До этого в Беларуси исчез спецкор «Медузы» Максим Солопов. Редакция издания не может связаться с ним уже больше суток. Также от действий силовиков пострадали корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

10 августа «Коммерсант», РБК и «Ведомости» потребовали у белорусских властей отпустить российских журналистов, задержанных в Минске, а также «предоставить полную и исчерпывающую информацию» об их состоянии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить