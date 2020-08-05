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Палеонтологи впервые диагностировали у динозавра рак

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:02

Палеонтологи впервые диагностировали у динозавра рак, а точнее — остеогенную саркому. Ей страдали рогатые динозавры Centrosaurus apertus, пишет журнал The Lancet Oncology.

Ученые смогли определить это, изучив деформированную кость динозавра, жившего более 75 миллионов лет назад. Поставить диагноз удалось при сравнении кости древнего гиганта с костью человека с аналогичной болезнью.

Таким образом, ученые достоверно выяснили, что онкологические заболевания существовали задолго до появления человека. Признаки агрессивного рака были ранее замечены также у утконосого динозавра из рода Edmontosaurus, но уверенности в диагнозе тогда не было.

Авторы исследования отмечают, что злокачественная ткань распространилась по большей части кости динозавра. Это означает, что опухоль росла уже долгое время и дала метастазы в другие части тела. Однако динозавра погубил, скорее всего, не рак, а наводнение.

По мнению палеонтологов, особь жила в большой группе — это и позволило динозавру с серьезной болезнью не стать жертвой хищника.

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