Палеонтологи впервые диагностировали у динозавра рак

Ученые смогли определить это, изучив деформированную кость динозавра, жившего более 75 миллионов лет назад. Поставить диагноз удалось при сравнении кости древнего гиганта с костью человека с аналогичной болезнью.

Таким образом, ученые достоверно выяснили, что онкологические заболевания существовали задолго до появления человека. Признаки агрессивного рака были ранее замечены также у утконосого динозавра из рода Edmontosaurus, но уверенности в диагнозе тогда не было.

Авторы исследования отмечают, что злокачественная ткань распространилась по большей части кости динозавра. Это означает, что опухоль росла уже долгое время и дала метастазы в другие части тела. Однако динозавра погубил, скорее всего, не рак, а наводнение.

По мнению палеонтологов, особь жила в большой группе — это и позволило динозавру с серьезной болезнью не стать жертвой хищника.