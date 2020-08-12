Личные данные сотрудников белорусского ОМОН попали в телеграм

В телеграме появился канал «Террористы Беларуси», где публикуют предположительно личные данные белорусских силовиков, участвующих в подавлении протестов. Его авторы уточняют, что на канале появляется информация только о сотрудниках ОМОН, а милиционеры и работники ГАИ их не интересуют.

На момент написания заметки у канала было почти 19 тыс. подписчиков. Администраторы приводят ссылки на соцсети предполагаемых силовиков, их имена, а также номера телефонов. Источники этой информации создатели канала обычно не указывают, однако в одной из публикаций говорится, что данные о работниках ОМОН присылают «их же родственники».

На канале, в частности, опубликовали данные одного из двух силовиков, задержавших 11 августа в Минске 15-летнего подростка. Однако страница, указанная в посте на канале, уже удалена — то же самое происходит и со многими другими аккаунтами в соцсетях, указываемыми в публикациях «Террористов Беларуси».

Однако среди постов встречается и ошибочная информация, например данные о бывшем солдате-срочнике Никите Марченко, которого по ошибке причислили к работникам госорганов, основываясь на фотографиях с его срочной службы (он демобилизовался в 2019 году). В таких случаях на канале даются опровержения.

Сами авторы канала заявляют, что им начинают поступать угрозы от героев их публикаций.

Телеграм стал одним из главных протестных медиа в Беларуси. Вчера белорусский телеграм-канал Nexta Live, освещающий столкновения в стране после президентских выборов, набрал 1 млн подписчиков. До начала протестов аудитория канала была в три раза меньше — чуть более 300 тыс. человек.