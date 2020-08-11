Телеграм-канал о протестах в Беларуси набрал 1 млн подписчиков. Пару дней назад их было 300 тыс.

Белорусский телеграм-канал Nexta Live, освещающий протесты в стране после президентских выборов, набрал 1 млн подписчиков. До начала протестов аудитория канала была в три раза меньше — чуть более 300 тыс. человек.

Теперь Nexta Live — самый читаемый русскоязычный новостной телеграм-канал. У Mash, который находится на втором месте, 849 тыс. подписчиков, у «Топора» на третьем — 843 тыс.

Nexta Live публикует фотографии и видеозаписи с протестов, которые присылают пользователи со всей Беларуси. Также на канале появляется оперативная информация о передвижении демонстрантов и ОМОНа, публикуются данные о пострадавших и задержанных.

Основал телеграм-канал — 22-летний белорусский блогер, которого знают под именами Степан Путило, Степан Светлов или Степан Nexta. До запуска проекта в телеграме он создал в 2015 году ютьюб-канал Nexta.