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Disney нашел режиссера для перезапуска «Трона» с Джаредом Лето

Семён Гудошников
Сегодня в 21:03

Режиссером нового перезапуска «Трона», главную роль в котором сыграет Джаред Лето, станет автор фильмов «Лев» и «Мария Магдалина» Гарт Дэвис. Об этом сообщает Deadline.

Этот проект станет первым крупнобюджетным фильмом для Дэвиса. Последний вариант сценария для картины написала Джесси Вигутоу, которая также работает над перезапуском «Ворона». Продюсируют картину Джаред Лето, Эмма Ладбрук и Джастин Спрингер, который занимался предыдущей картиной из вселенной «Трон».

Фильм пока не запущен в производство и у него нет даты релиза. Однако Deadline отмечает, что появление у картины режиссера может изменить ситуацию в лучшую сторону.

Оригинальный «Трон» вышел в 1982 году. По сюжету фильма главный герой в исполнении Джеффа Бриджеса попадает в компьютерную реальность и сталкивается там с персонифицированными программами и вирусами. «Трон» был одной из первых картин, при создании которой широко использовалась компьютерная графика.

В 2010 году в прокат вышел «Трон: Наследие», собравший по всему миру 400 млн долларов. Джефф Бриджес снова сыграл в нем одну из главных ролей.

В первой половине 2010-х Disney начала работу над третьей частью франшизы, но в 2015 году отказалась от своих планов. Проект вернулся к жизни в этом году.

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