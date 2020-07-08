Теперь официально: Disney снимает «Трон 3»

Disney работает над третьим фильмом «Трон» — об этом сообщил президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light The Fuse
Музыку к «Трону 3» напишут знаменитые французы-электронщики Daft Punk — они уже работали над саундтреком к предыдущей картине франшизы, «Трон: Наследие» (по мнению многих критиков, треки культового дуэта оказались чуть ли не единственным плюсом фильма).
Леб надеется, что в режиссерское кресло вернется Джозеф Косински, ответственный за «Трон: Наследие». На главную роль, вероятно, назначат Джареда Лето (слухи об этом появились еще три года назад). Также Леб назвал сценарий фильма «феноменальным».
Оригинальный «Трон» вышел в 1982 году. По сюжету фильма, главный герой в исполнении Джеффа Бриджеса попадает в компьютерную реальность и сталкивается там с персонифицированными программами и вирусами. «Трон» был одной из первых картин, при создании которой широко использовалась компьютерная графика.
В 2010 году в прокат вышел «Трон: Наследие». Джефф Бриджес снова сыграл одну из главных ролей. Фильм собрал по всему миру 400 миллионов долларов, а его сиквел находился в разработке, но в 2015 году студия его не отменила.