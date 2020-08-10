перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Dave J Hogan/Getty Images Disney нашел режиссера для перезапуска «Трона» с Джаредом Лето
Disney нашел режиссера для перезапуска «Трона» с Джаредом Лето 21:03
«Коммерсант», РБК и «Ведомости» потребовали отпустить журналистов, задержанных в Минске 20:48
Протесты в Беларуси, дата выхода «Мулан» в российском прокате и другие новости дня 20:44 Дайджест
Кубанскому священнику запретили служить после критики патриарха Кирилла 20:36
В Екатеринбурге появился стрит-арт с альтернативной радугой. На ней нет цветов 20:30
Тяготы первого в истории полета на Марс в трейлере сериала «Вдали» от Netflix 18:28
deadline.com Кошмары наяву в трейлере хоррора «Come True»
Кошмары наяву в трейлере хоррора «Come True» 18:28
Американский школьник разработал приложение для автоматической записи разговоров с полицией 18:20
Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку 18:06
Ученые: коровы вылизывают друг друга, чтобы общаться 17:53
Heleno Kaizer/Unsplash Сибирские ученые придумали способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью бактерий
Сибирские ученые придумали способ очистки воды от нефтепродуктов с помощью бактерий 17:22
Трех московских полицейских обвинили в подбросе наркотиков и вымогательстве 17:05
Азилия Бэнкс написала, что хочет покончить с собой. Благодаря поддержке фанатов ей стало лучше 17:00
Антонио Бандерас заразился коронавирусом 16:23
Одну из первых гитар Джими Хендрикса продали за 14 млн рублей 16:14
vk.com/saveshihan Тысячи человек вышли на акцию в защиту горы Куштау. На активистов напали провокаторы
Тысячи человек вышли на акцию в защиту горы Куштау. На активистов напали провокаторы 16:10
Белорусский металлургический завод частично остановил работу. К нему подъехали автозаки и ОМОН 15:50
Стали известны даты выхода «Мулан» и «Новых мутантов» в российском прокате 15:03
Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов. Создавайте кинозал и приглашайте близких! 14:48
Рогозин собирается украшать ракеты хохломой, а успехи SpaceX считает «пиаровскими фокусами» 14:42
Отключить рекламу

В Екатеринбурге появился стрит-арт с альтернативной радугой. На ней нет цветов

Николай Удинцев
Сегодня в 20:30

Художник из Воронежа Миша Гудвин нарисовал в Екатеринбурге альтернативную версию радуги: на черном фоне и с HEX-кодами цветов, которые используются в цифровых палитрах. Работа, нарисованная для партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», находится по адресу: улица Сони Морозовой, 161.

У работы два смысла, объяснил Гудвин. Первый — интерпретация «привычных нам цветов через призму цифровизации». Второй отсылает к последним новостям, связанным с ЛГБТ-сообществом и, вероятно, радужным флагом, который пытаются запретить даже на упаковке мороженого.

«Изображая радугу без цветов, я акцентирую ее необоснованную табуированность. С годами цензура только усиливается: запрет на пропаганду ЛГБТ, поправки в Конституцию, касающиеся брака, агитационные прогосударственные ролики. Такая политика будто бы накладывает запрет на сами цвета, что порой приводит к абсурду».
Миша Гудвин
Художник

Во время фестиваля «Карт-бланш», который проводится в городе с 2018 года, художники создают работы где захотят, не согласовывая их с местными властями. «Это призыв к действиям, не ограниченным рамками согласованных площадок, конъюнктурных тем и утвержденных эскизов», — пишут организаторы. В прошлые годы в фестивале приняли участие 30–40 художников, которые оставили на улицах 40–50 работ. В этом году для «Карт-бланша» рисуют Миша Маркер, Стас Багс, Антония Лев. Свое участие также анонсировал Покрас Лампас.

Организаторы начали выкладывать работы 2020 года только три дня назад, за новыми произведениями на улицах Екатеринбурга можно следить в инстаграме.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
документальный
Климт и Шиле: Эрос и Психея
Док про конец прекрасной эпохи

Другие материалы по темам

Теги
Екатеринбург
Карт-бланш
Миша Гудвин
стрит-арт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить