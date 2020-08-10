В Екатеринбурге появился стрит-арт с альтернативной радугой. На ней нет цветов

Художник из Воронежа Миша Гудвин нарисовал в Екатеринбурге альтернативную версию радуги: на черном фоне и с HEX-кодами цветов, которые используются в цифровых палитрах. Работа, нарисованная для партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», находится по адресу: улица Сони Морозовой, 161.
У работы два смысла, объяснил Гудвин. Первый — интерпретация «привычных нам цветов через призму цифровизации». Второй отсылает к последним новостям, связанным с ЛГБТ-сообществом и, вероятно, радужным флагом, который пытаются запретить даже на упаковке мороженого.
Во время фестиваля «Карт-бланш», который проводится в городе с 2018 года, художники создают работы где захотят, не согласовывая их с местными властями. «Это призыв к действиям, не ограниченным рамками согласованных площадок, конъюнктурных тем и утвержденных эскизов», — пишут организаторы. В прошлые годы в фестивале приняли участие 30–40 художников, которые оставили на улицах 40–50 работ. В этом году для «Карт-бланша» рисуют Миша Маркер, Стас Багс, Антония Лев. Свое участие также анонсировал Покрас Лампас.
Организаторы начали выкладывать работы 2020 года только три дня назад, за новыми произведениями на улицах Екатеринбурга можно следить в инстаграме.