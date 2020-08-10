В Екатеринбурге появился стрит-арт с альтернативной радугой. На ней нет цветов

Художник из Воронежа Миша Гудвин нарисовал в Екатеринбурге альтернативную версию радуги: на черном фоне и с HEX-кодами цветов, которые используются в цифровых палитрах. Работа, нарисованная для партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», находится по адресу: улица Сони Морозовой, 161.

У работы два смысла, объяснил Гудвин. Первый — интерпретация «привычных нам цветов через призму цифровизации». Второй отсылает к последним новостям, связанным с ЛГБТ-сообществом и, вероятно, радужным флагом, который пытаются запретить даже на упаковке мороженого.