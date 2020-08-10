Адвокат: три тома в деле подбросивших Голунову наркотики полицейских содержат гостайну

В деле бывших полицейских, обвиненных в фальсификации улик по делу Ивана Голунова, три тома содержат государственную тайну. Об этом рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

Бадамшин отметил, что он и Голунов 7 июля дали подписку о неразглашении гостайны.

В 2019 году сообщалось, что все материалы по делу Голунова засекречены следствием. Сам Голунов намеревался отсудить 5 миллионов рублей у задержавших его полицейских.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали днем 6 июня в районе Цветного бульвара. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Впоследствии несколько экспертиз не обнаружили в теле журналиста следов наркотиков, и его дело прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Из‑за дела Голунова президент России Владимир Путин уволил двух генералов ― главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по наркотикам Юрия Девяткина. Позже в отставку подал замглавы УВД по ЗАО полковник Игорь Петухов, еще четырех полицейских, связанных с делом Голунова, уволили.