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В Москве одобрили строительство жилого комплекса на территории Бадаевского завода

Анастасия Цой
Сегодня в 16:18

Москомархитектура одобрила архитектурно-градостроительное решение по проекту жилого комплекса на территории Бадаевского завода. Об этом сообщается на сайте комитета.

На месте бывшего завода построят жилой комплекс на 35-метровых опорах. Его концепцию разработало швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron.

«Проект сделан очень профессионально, предполагает появление нового знакового здания в городе, развитие прибрежной территории и создание общественного пространства — парка площадью четыре гектара и комфортной набережной. Приоритетная задача развития территории бывшего Бадаевского завода — насытить жизнью знаковое место, связать его с Дорогомиловским районом и городом в целом».
Сергей Кузнецов
Главный архитектор Москвы

Проект строительства на территории Бадаевского завода

© Москомархитектура
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Проект строительства на территории Бадаевского завода

© Москомархитектура
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Проект строительства на территории Бадаевского завода

© Москомархитектура
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Сообщается, что проект включает в себя реставрацию объектов культурного наследия, находящихся на территории завода. Кроме того, один из корпусов, не обладающий охранным статусом, будет восстановлен по инициативе инвестора.

В августе прошлого года Мосгорнаследие выдало проекту разрешение, предусматривающее снос около половины корпусов завода. Против этого выступили арендаторы помещений на Бадаевском заводе, которых выселяют с его территории, инициативная группа недовольных местных жителей и «Архнадзор», который называет снос зданий завода незаконным и требует от него отказаться. Подробнее о ситуации «Афиша Daily» писала здесь. А здесь можно прочитать, как обсуждали судьбу Бадаевского завода.

Бадаевский завод — один из старейших пивоваренных заводов России. Он был основан в 1875 году, комплекс его зданий является памятником промышленной архитектуры XIX века.

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