В Москве одобрили строительство жилого комплекса на территории Бадаевского завода

Москомархитектура одобрила архитектурно-градостроительное решение по проекту жилого комплекса на территории Бадаевского завода. Об этом сообщается на сайте комитета.
На месте бывшего завода построят жилой комплекс на 35-метровых опорах. Его концепцию разработало швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron.
Проект строительства на территории Бадаевского завода
Проект строительства на территории Бадаевского завода
Проект строительства на территории Бадаевского завода
Сообщается, что проект включает в себя реставрацию объектов культурного наследия, находящихся на территории завода. Кроме того, один из корпусов, не обладающий охранным статусом, будет восстановлен по инициативе инвестора.
В августе прошлого года Мосгорнаследие выдало проекту разрешение, предусматривающее снос около половины корпусов завода. Против этого выступили арендаторы помещений на Бадаевском заводе, которых выселяют с его территории, инициативная группа недовольных местных жителей и «Архнадзор», который называет снос зданий завода незаконным и требует от него отказаться. Подробнее о ситуации «Афиша Daily» писала здесь. А здесь можно прочитать, как обсуждали судьбу Бадаевского завода.
Бадаевский завод — один из старейших пивоваренных заводов России. Он был основан в 1875 году, комплекс его зданий является памятником промышленной архитектуры XIX века.