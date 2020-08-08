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Кинокомпания Lionsgate снимет продолжение фильма «Грязные танцы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:29

Кинокомпания Lionsgate готовится снять сиквел культового фильма 1980-х «Грязные танцы», сообщил Deadline.

В новой картине снимется звезда оригинальных «Грязных танцев» Дженнифер Грей. Она же выступит исполнительным продюсером фильма. Режиссером ленты может стать Джонатан Левин, известный по фильму «Тепло наших тел». Сценарий сиквела напишут Микки Доутри и Тобиас Иаконис.

«Это будет то самое романтическое, ностальгическое кино, которое так долго ждали поклонники франшизы», — сказал директор Lionsgate Джон Фельтхеймер.

Фильм «Грязные танцы» вышел в 1987 году и стал самым кассовым релизом в истории Lionsgate. Картина собрала в прокате 218 млн долларов при стоимости производства в 5 млн долларов. Саундтрек фильма «The Time Of My Life» получил премию «Оскар» за лучшую песню года.

Ранее Lionsgate анонсировала пятую часть криминального триллера «Джон Уик», съемки которого планируют начать в следующем году.

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