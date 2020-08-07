Lionsgate анонсировали нового «Джона Уика»

Глава студии Lionsgate Джон Фельтхаймер анонсировал пятую часть криминального триллера «Джон Уик». Об этом сообщает Deadline.

Сейчас идет работа над сценарием фильма. Съемки планируют начать в следующем году, когда закончится работа над четвертой частью. Дата премьеры пока неизвестна. Также неизвестно имя режиссера картины. Все части франшизы ставил Чад Стахелски, первую ленту он снимал совместно с Дэвидом Литчем.

Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти 21 мая 2021 года, однако фильм перенесли на 27 мая 2022-го. Также готовится спин-офф франшизы «Балерина» про девушку-киллера. Помимо этого еще планируется сериал «Континенталь» про отель для наемных убийц.

Последний фильм франшизы «Джон Уик 3» вышел в прокат в 2019 году. Он получил положительные отзывы критиков (на Rotten Tomatoes у фильма 89% положительных рецензий) и собрал больше 326 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 55 млн. «Афиша Daily» писала рецензию на фильм, а также взяла интервью у режиссера Чада Стахелски.