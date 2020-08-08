В сети появился трейлер мини-сериала «Третий день» с Джудом Лоу

Действие драмы из шести эпизодов развернется на небольшом острове Оси у побережья Великобритании. По сюжету, мужчина по имени Сэм приедет туда, столкнется с местными жителями и вспомнит о травмах своего прошлого, а следом за ним на остров приедет женщина по имени Хелен.

Мини-сериал будет разделен на две части — одна, под названием «Лето», будет посвящена Сэму, которого и сыграл Джуд Лоу, а вторая часть, «Зима», расскажет историю Хелен. Ее роль в шоу исполнила Наоми Харрис, известная по драме «Лунный свет». Над двумя частями сериала поработают два разных режиссера — Марк Манден и Филипп Лоуторп.

Помимо Лоу и Харрис, в шоу снялись Пэдди Консидайн, Фрейя Аллан, Кэтрин Уотерстон и Эмили Уотсон. Автором идеи «Третьего дня» стал Деннис Келли, создатель оригинальной «Утопии», которая осенью получит ремейк на Amazon Prime Video. Премьера «Третьего дня» состоится 14 сентября на HBO.