Amazon выпустил первый трейлер американской версии «Утопии»

В центре повествования будет та же история, которая рассказывалась в оригинальном британском сериале, выходившем на экраны в 2013–2014 годах. «Это история о мошеннике-ученом, который развязал биологическую войну», — сообщает трейлер.

Amazon Prime Video выпустил первый трейлер американской версии сериала «Утопия», сообщает Variety. Шоу стартует на стриминговой платформе этой осенью.

Исполнитель одной из главных ролей Джон Кьюсак описывает мир сериала как «очень амбициозный, очень дерзкий, утонченный, грубый, шокирующий, чертовски смешной». Сценарист шоу Гиллиан Флинн начала работу над этим проектом почти семь лет назад, но отмечает, что он «никогда еще не был столь резонирующим».

«В то время как Деннис Келли (создатель британской версии шоу) вдохновлялся графическими новеллами, я вдохновлялась больше параноидальными триллерами 70-х, которые я люблю», — рассказала она.

Производством сериала занимаются Endemol Shine North America, Amazon Studios и Kudos. Помимо Кьюсака, в сериале снимаются Дэсмин Боргес, Дэн Берд, Кристофер Денэм, Эшли ЛаТроп, Кристал Р. Фокс и Саша Лэйн.