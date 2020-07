Кайли Миноуг представила новый сингл «Say Something»

«Say Something» — это лид-сингл в поддержку 15-го альбома певицы под названием «Disco». Премьера лонгплея запланирована на ноябрь. Артистка пообещала, что новая пластинка будет написана в жанре поп-диско.

Кайли Миноуг дебютировала в музыкальной индустрии в конце 1980-х, однако пик ее успеха пришелся на начало 2000-х. Самыми узнаваемыми работами артистки являются песни «Can’t Get You Out of My Head» и «In Your Eyes». Последний альбом Миноуг выпустила в 2018 году.