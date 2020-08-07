Режиссером фильма «Капитан Марвел 2» станет Ниа ДаКоста

Фильм «Капитан Марвел 2» снимет режиссер Ниа ДаКоста, ранее работавшая над сериалом «Главарь», драмой «Лесок» и готовящимся к выходу хоррором «Кэндимен», сообщает Variety.

Таким образом, блокбастер Marvel впервые снимет темнокожая женщина. Сценарий картины также напишет женщина — штатный сотрудник Disney Мэган МакДоннелл. Премьера «Капитана Марвел 2» намечена на 8 июля 2022 года.

ДаКоста сменит на позиции режиссера Анну Боден и Райана Флека, работавших над первым фильмом о Капитане Марвел. Она станет четвертой женщиной после Анны Боден, Кейт Шортланд и Хлои Чжао, которая поставит фильм Marvel.

Новая картина ДаКосты «Кэндимен» выйдет на экраны в конце октября. Хоррор заменил в сетке релизов перенесенный на год вперед «Хэллоуин убивает». Посмотреть трейлер «Кэндимена» можно здесь.