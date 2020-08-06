Во Франции владелец кинотеатра разорвал афишу «Мулан». Он протестует против выхода фильма на Disney+

Во Франции владелец кинотеатра Жерар Лемуан уничтожил с помощью биты рекламную афишу фильма «Мулан» и выложил видео процесса в интернет. Таким образом бизнесмен протестует против премьеры картины на стриминговой платформе Disney+, пишет Deadline.

Как отмечает Лемуан, кинотеатры рекламировали «Мулан» в течение нескольких месяцев и надеялись, что выход фильма поможет индустрии после пандемии. Но после отмены кинотеатрального проката они лишились возможности заработать столь необходимые в кризисный период деньги.

«Многие из нас приложили огромные усилия, чтобы кинотеатры оставались открытыми. Мы думали, что в ближайшее время выйдет несколько больших фильмов. После отмены «Мулан» мы потеряли шанс предложить зрителям ожидаемое кино, которое помогло бы нам после этих трудных недель. Кроме того, это плохой знак для тех, кто ждал фильм в кино», — сказал он.

Лемуан добавил, что теперь он возлагает надежды на другой блокбастер — фильм «Довод» Кристофера Нолана, который выйдет во Франции 26 августа.

Накануне стало известно, что кинокомпания Disney приняла решение выпустить фильм «Мулан» сразу на стриминговом сервисе Disney+. В кинотеатрах картину покажут только там, где платформа Disney+ еще не запустилась.