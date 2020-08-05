Премьера фильма «Мулан» пройдет в сентябре на Disney+

Премьера фильма «Мулан» пройдет в сентябре на стриминговой платформе Disney+, сообщил The Verge. В кинотеатрах картина выйдет только там, где Disney+ еще не запущен, то есть в Латинской Америке, в Скандинавии, в России и ряде других стран.

Фильм на Disney+ можно будет купить за 29,99$, то есть более чем за 2 тысячи рублей — эта цена гораздо выше стоимости подписки на сервис (6,99$, или чуть больше 500 рублей).

«Мулан» должен был выйти в прокат изначально 27 марта, затем релиз был перенесен на 24 июля, а позже — на 21 августа. В конце июля кинокомпания Disney вообще сняла фильм с расписания.