После перерыва из‑за пандемии коронавируса Люблинский районный суд Москвы возобновил заседания по делу «Нового величия». Его фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем, все семеро подсудимых отрицают свою вину.

Сегодня обвинение запросило сроки фигурантам дела, пишет «Медиазона». Четырем из обвиняемых — Марии Дубовик, Анне Павликовой, Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву — запросили условные сроки от четырех до шести с половиной лет. Еще троим — Руслану Костыленкову, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову — реальные сроки от шести до семи с половиной лет. Следующее заседание пройдет 21 июля.

В середине марта 2018 года силовики задержали десятерых участников организации «Новое величие» по обвинению в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ). Подробнее об этом деле «Афиша Daily» рассказывала здесь.

В начале 2019-го специалисты Московского исследовательского центра (МИЦ) завершили проведение лингвистической экспертизы документов организации «Новое величие» и не нашли там признаков экстремизма. В июне того же года фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.