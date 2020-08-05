Подводный робокраб: создатели показали концепт-арт машины из сиквела «Аватара»

Продюсер Джон Ландау показал, как будет выглядеть транспорт, на котором передвигаются персонажи в сиквеле «Аватара». Он выложил концепт-арты плавучей машины в инстаграме.

Транспортное средство героев выглядит как батискаф: на одном из концепт-артов видно, что на нем можно плавать под водой на большой глубине. На другой картинке машина похожа на робо-краба.

Ландау указал, что на нем передвигаются члены корпорации RDA, которая добывала полезные ископаемые на Пандоре, угрожая местной экосистеме, и была главным антагонистом первой части.