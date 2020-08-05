Подводный робокраб: создатели показали концепт-арт машины из сиквела «Аватара»

Продюсер Джон Ландау показал, как будет выглядеть транспорт, на котором передвигаются персонажи в сиквеле «Аватара». Он выложил концепт-арты плавучей машины в инстаграме.
Транспортное средство героев выглядит как батискаф: на одном из концепт-артов видно, что на нем можно плавать под водой на большой глубине. На другой картинке машина похожа на робо-краба.
Ландау указал, что на нем передвигаются члены корпорации RDA, которая добывала полезные ископаемые на Пандоре, угрожая местной экосистеме, и была главным антагонистом первой части.
«Костюм-краб… Многофункциональный погружной аппарат, управляемый человеком. Одно из многих транспортных средств корпорации, которые будут показаны в сиквелах «Аватара», — написал Ландау.
Выход сиквелов отложили из‑за пандемии коронавируса. Второй фильм выйдет в 2022 году, третий — в 2024 году, четвертый — в 2026 году, а пятый — в 2028 году. Первый фильм вышел 11 лет назад — в 2009 году.
Изначально вторая часть должна была выйти на экраны 18 декабря 2020 года, «Аватар-3» — 17 декабря 2021 года, «Аватар-4» — 20 декабря 2024 года, «Аватар-5» — 19 декабря 2025 года.