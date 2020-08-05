Sony займется байопиком о Уитни Хьюстон

После длительной борьбы за фильм «I Wanna Dance With Somebody» («Я хочу потанцевать с кем‑нибудь») о жизни Уитни Хьюстон права на него получила студия Sony и ее подразделение TriStar. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером картины станет Стелла Меги, снявшая мелодраму «Фотография», а сценарий напишет автор «Теории всего», «Темного часа» и «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен. Исполнительница главной роли пока не выбрана. Премьера назначена на День Благодарения в 2022 году (24 ноября).

«Уитни заставляет подняться с места и начать петь и танцевать! — сказала Николь Браун, глава TriStar. — Энтони МакКартен передал это в прекрасном сценарии, показав любимую певицу такой, какой раньше ее никто не видел — смешной, волнующей, желанной, сложной и замечательной». Браун также подчеркнула, что очень важно показать этот фильм в кинотеатрах.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в одной из гостиниц Лос-Анджелеса в возрасте 48 лет. Официальной причиной смерти стала болезнь сердца, а также злоупотребление кокаином и антидепрессантами. Ранее в этом году представители певицы дали согласие на съемки фильма о ней.