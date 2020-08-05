Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

В центре сюжета нового шоу — жизнь медсестры Милдред Рэтчед, знакомой зрителям по роману Кена Кизи . В 1947 году она приезжает в Северную Калифорнию, чтобы работать в больнице, где проводят эксперименты над людьми.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на ютьюб-канале трейлер сериала «Рэтчед» — приквела фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

Роль Рэтчед в сериале исполнила звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон. Помимо нее, в шоу появятся Шэрон Стоун, Джуди Дэвис и Синтия Никсон.

Шоураннером проекта стал Райан Мерфи, известный работой над «Лузерами», «Американской историей преступлений» и «Американской историей ужасов». Премьера сериала состоится 18 сентября.

Ранее Netflix объявил, что каталог стримингового сервиса пополнится сразу семью культовыми ситкомами о жизни темнокожих людей: «Моэша», «Игра», «Сестра, сестра», «Подруги», «Паркеры», «Половина и половина» и «Один на один».