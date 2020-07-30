На Netflix появятся сразу семь культовых ситкомов о темнокожих людях

Стриминговая платформа Netflix добавит в свой каталог сразу семь культовых ситкомов о темнокожих людях, сообщает Forbes со ссылкой на твиттер-аккаунт Strong Black Lead.

Каждый из этих сериалов выходил в эфир на протяжении многих лет. Так, «Паркеры» радовали зрителей в течение пяти лет, а «Подруги» — в течение восьми. Все ситкомы показывали по телевидению в 90-х и «нулевых».

Ранее стало известно, что из каталога Netflix в июле удалят более 50 фильмов. Картины исчезнут со стримингового сервиса из‑за окончания срока действия лицензии на показ.