Паспортные данные участников электронного голосования по Конституции продают в даркнете

На тематических форумах в даркнете выставили на продажу базу с личными данными участников электронного голосования. Об этом пишет «Коммерсант».

В базе содержится 1,1 млн строк с номерами и сериями паспортов избирателей. Каждая продается по 1 доллар оптом и по 1,5 доллара в розницу. По словам продавца, ему уже удалось продать 30 тыс. строк данных. Высокий спрос он объяснил актуальностью базы.

Сами по себе номера паспортов бесполезны, но в связке с другими данными могут представлять интерес, пояснил продавец в переписке с «Коммерсантом». Он предлагает на основе паспортов обновить уже имеющиеся у него базы под запрос покупателей — к примеру, добавить в них СНИЛС, ИНН или данные кредитной истории.

Основатель DeviceLock Ашот Оганесян считает, что на продажу выставили ту же базу, которая появилась в открытом доступе после расследования «Медузы». В начале июля издание обнаружило файл с зашифрованными паспортными данными всех участников электронного голосования на одном из государственных сайтов. Оганесян отметил, что из базы удалили около 6 тыс. номеров, вероятно, недействительных.

По мнению эксперта по кибербезопасности, смысла в покупке этой базы нет, поскольку при желании ее можно найти бесплатно. Однако по ней злоумышленники могут рассылать участникам голосования фишинговые письма с предложениями призов, отметил он.