Паспортные данные участников электронного голосования оказались доступны онлайн

Паспортные данные всех участников электронного голосования по поправкам в Конституцию оказались доступны онлайн. Благодаря этому стало известно, что в голосовании участвовали тысячи недействительных паспортов, а некоторые избиратели проголосовали повторно, сообщает «Медуза».

Личные данные во время голосования сверялись при помощи специальной программы (это делалось для недопущения повторного голосования по паспорту тех, кто уже проголосовал онлайн), и изданию удалось найти ее установочный файл в запароленном архиве degvoter.zip на сайте одного из государственных органов.

Он находился в открытом доступе, а инструкция по установке программы была разослана по территориальным избиркомам, и, как утверждает издание, на ней не было грифов секретности. Пароль к программе получилось подобрать при помощи программы John The Ripper.

Программа, на которую «Медуза», впрочем, не стала давать ссылку, содержала в себе базу данных серий и номеров паспортов россиян, зарегистрировавшихся для электронного голосования, — всего более 1,19 млн человек. «На стареньком процессоре Intel Core i3-4160 пароль от degvoter.zip был подобран за пару дней», — пишет «Медуза». База данных была защищена при помощи хеш-функции, однако, как отмечают журналисты, ее стойкость была не очень высокой.

«В итоге у нас оказались 1 190 726 записей с паспортными данными. Ровно столько избирателей, по данным властей, записалось на дистанционное электронное голосование», — отмечается в материале. В базе номеров нашли 91 случай двойного голосования и от 2 до 4 тыс. недействительных паспортов, владельцы которых приняли участие в голосовании по поправкам.

3 июля Центризбирком утвердил результаты плебисцита по поправкам к Конституции. По данным ЦИК, их поддержали 77,92% избирателей, высказались против 21,27%, явка на голосование составила 67,97%. Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что данные по плебисциту достоверны, а «легитимность итогов голосования бесспорна».

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Некоторые избирательные участки расположились во дворах, багажниках машины, санях и даже тележке из супермаркета. Фотографии самых необычных мы собрали здесь. Процесс голосования не всегда шел гладко — часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали. Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.