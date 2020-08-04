Черногория разрешила въезд россиянам

Черногория включила Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран и разрешила россиянам въезд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение Национального координационного совета при правительстве Черногории.

Помимо России, в перечень вошел Азербайджан. Теперь въезд для россиян и азербайджанцев на территорию Черногории возможен без дополнительных условий в связи с пандемией. Пока что прямых рейсов между Россией и Черногорией нет.

Правительство страны ввело специальные критерии въезда с 1 июня. Согласно им, границы Черногории закрыты для граждан государств, где сохраняется более 25 зараженных коронавирусом на 100 тыс. населения. В список «зеленых стран», где эпидемиологическая ситуация не соответствует такому критерию, вошли большинство стран Евросоюза и еще порядка 40 стран.

Существует также список «желтых стран»: их гражданам необходим результат ПЦР-теста не старше 71 часа для того, чтобы въехать в Черногорию. В этот перечень вошли Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашенная Республика Косово.

Ранее правительство России объявило об открытии международного сообщения с 1 августа. Из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. Также с 1 августа открыта граница с Абхазией, а с 31 июля — с Австрией.