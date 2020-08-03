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Netflix выпустит документальный сериал об играх конца XX века

Семён Гудошников
Сегодня в 23:23

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал «High Score» («Рекорд»), сообщает Nintendo Enthusiast. Он будет посвящен видеоиграм, которые создавались и выходили в конце ХХ века.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. В них расскажут об играх «золотого века», таких как Space Invaders, Final Fantasy, Mortal Kombat, Pac-Man и многих других. Авторы сериала поделятся историей становления игр, их разработки и популяризации.

В шоу также будут интервью с разработчиками, которые расскажут о своем пути в мир создания компьютерных игр. Среди них будет художник Еситака Амана, который разрабатывал дизайн персонажей для серии игр Final Fantasy.

Все шесть эпизодов сериала будут доступны на Netflix уже 19 августа. Недавно сервис объявил, что собирается сделать киноадаптацию игры Beyond Good & Evil.

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