Стриминговый сервис Netflix создаст кино по мотивам игры «Beyond Good & Evil», сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм будет сочетать анимацию с реальными съемками. Режиссером картины станет постановщик «Детектива Пикачу», «Ужастиков» и «Монстров против пришельцев» Роб Леттеррман. Производством фильма займется, помимо Netflix, студия Ubisoft Film & Television, созданная специально для контроля качества экранизаций.

В данный момент фильм находится на ранней стадии разработки. Для проекта сейчас ищут сценаристов. Когда можно ожидать выход картины, пока неизвестно.

Оригинальная игра «Beyond Good & Evil» вышла в 2003 году. По сюжету, фотожурналистка по имени Джейд раскрывала в ней заговор инопланетных захватчиков.

Netflix также создаст аниме-мультсериал на основе другой игры Ubisoft — Splinter Cell. Уже известно, что в сериале будет два сезона из 16 эпизодов. Сценаристом и продюсером нового шоу станет Дерек Колстад, известный по трилогии «Джон Уик».