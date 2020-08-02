Ученые: если не остановить вырубку лесов, человечество с вероятностью 90% ждет гибель

Если человечество не перестанет расходовать природные ресурсы в том же темпе, как сейчас — в частности, вырубать леса — то через 40 лет вероятность его выживания на планете сократится до 10%. Об этом говорится в исследовании физиков из Чили и Великобритании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Авторы работы, ученые из чилийского университета Тарапака Мауро Болонья и британского университета Алана Тьюринга Джерардо Акуино, занимаются построением сложных систем и анализом данных. В рамках исследования они изучили информацию об уничтожении лесов за последние десятилетия и пришли к выводу, что если темпы вырубки не будут снижены, то лесные массивы на планете исчезнут в течение 100-200 лет.

Однако, отмечают ученые, обезлесение планеты начнет сказываться на жизни человечества «задолго до того, как будет срублено последнее дерево». Исследователи сопоставили данные о вырубке лесов с темпами роста населения Земли и использования энергии. На основе этого сравнения ученые создали статистическую модель «выживаемости» человечества.

Согласно работе Болоньи и Акуино, крах человечества приблизят увеличение углекислого газа в атмосфере и нарушения круговорота воды — а следовательно, и нарушение потребления ресурсов человеком. Согласно модели физиков, коллапс является наиболее вероятным сценарием развития человечества, а до него осталось всего несколько десятилетий.

Ученые отмечают, что из этой ситуации есть выход: например, технологическое развитие в мире достигнет такого уровня, что ресурсы можно будет использовать более эффективно. Пока что это недостижимо, так что другим решением проблемы ученым видится трансформация экономики и системы потребления ресурсов с явным акцентом на решение экологических проблем.

Подобный прогноз, правда, рассматривает наиболее негативный сценарий для человечества. Если, например, вырубка лесов будет снижаться, как это происходит сейчас, то такого развития событий можно будет избежать. Уничтожение лесных массивов последние несколько десятилетий уменьшается, уточнялось в докладе ООН о состоянии лесов за 2020 год.

Это не единственный негативный прогноз для населения Земли за последнее время. В середине июля другое исследование показало, что к 2100 году население Земли уменьшится, а число пожилых людей вырастет в 6 раз из‑за снижения рождаемости. Такой исход не скажется положительно на экологии, уверяют исследователи, а только приведет к серьезным проблемам. Почитать об этом подробнее можно здесь.