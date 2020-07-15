Исследование: к 2100 году население Земли уменьшится, а число пожилых людей вырастет в 6 раз

Численность населения Земли к концу 21 века начнет уменьшаться после того, как достигнет своего пика в 2064 году. Об этом пишет BBC News со ссылкой на исследование Института показателей и оценки здоровья при Университета штата Вашингтон.

В 2064 году население Земли, согласно прогнозу исследователей, составит 9,7 млрд человек. После этого оно станет снижаться и к концу 21 века опустится до отметки в 8,8 млрд человек. Ученые заключили это на основании коэффициента рождаемости в мире — под ним понимается среднее число детей, которых может родить одна женщина за жизнь. В 2017 году он составлял 2,4, а в 1950 — 4,7.

При этом, если коэффициент опускается хотя бы до 2,1, население планеты начинает сокращаться. Ученые утверждают, что к 2100 году индекс снизится до 1,7.

К концу 21 века сократится население 183 из 195 стран мира, уверены исследователи. Эксперты выделили список из 23 государств, на которых это отразится сильнее всего. В Японии число жителей упадет до 53 млн человек (128 млн в 2017 году), в Италии — до 28 млн (61 млн в 2017 году).

Существенно снизится население Китая: эксперты уверены, что КНР пройдет пик в 2024, когда в стране будет проживать 1,4 млрд человек, а к концу века это число уменьшится почти в два раза, до 732 млн человек. Также понижение испытают Испания, Таиланд, Южная Корея, Португалия и другие страны.

При этом значительно увеличится число пожилых людей — с 141 млн до 866 млн. А вот количество детей младше пяти лет на Земле наоборот уменьшится — с 681 млн до 401 млн.

Среди причин снижения рождаемости ученые называют доступность образования и возможности работать среди женщин на планете и повсеместное применение средств контрацепции.

Подобные сдвиги в численности населения Земли могут иметь серьезные последствия для экономики, считает один из авторов прогноза, профессор Кристофер Мюррей, называющий происходящее «громадным социальным изменением».

Глобальная возрастная трансформация ставит различные вопросы, говорится в материале. Например, как будет меняться пенсионный возраст и как в новом мире человек сможет увольняться с работы, кто будет ухаживать за пожилыми людьми, кто будет платить налоги и оплачивать услуги здравоохранения для пожилых людей.