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Анастасию Ивлееву вернут в «Орел и решку». Об этом попросили полмиллиона поклонников

Семён Гудошников
Сегодня в 17:47

Анастасия Ивлеева вернется в качестве ведущей в новом сезоне тревел-шоу «Орел и решка». Об этом телеканал «Пятница» сообщил в инстаграме.

В пресс-службе телеканала рассказали ТАСС, что сейчас ищут соведущего для Ивлеевой. При его выборе руководство «Пятницы» также может обратиться за помощью к поклонникам.

Именно подписчики послужили главной причиной камбэка Ивлеевой. Под постом за возвращение телеведущей в шоу оставили более 500 тыс. комментариев с хештегом #настюшкуврешку.

«Комментарии начали появляться на странице канала с динамикой 10 тыс. в минуту, и за считанные часы их количество превысило 500 тыс.», — рассказали в пресс-службе «Пятницы».

Анастасия Ивлеева вела шоу «Орел и решка» в 2017–2018 годах. Ее соведущим тогда был украинский диджей Антон Птушкин. После этого Ивлеева участвовала в нескольких спецвыпусках проекта, в частности — вела сезон «Ивлеева VS Бедняков» в 2019 году.

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