Под постом за возвращение Анастасии Ивлеевой в «Орел и решку» оставили полмиллиона комментариев

Телеканал «Пятница» собрал более 550 тысяч комментариев в инстаграме под постом, в котором предлагалось вернуть телеведущую Анастасию Ивлееву в трэвел-шоу «Орел и решка».

«Ходят слухи, что если под этим постом написать тот самый хештег, то мы вернем кое-кого кое-куда», — написали на странице в инстаграм под фотографией Ивлеевой.