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Для фонда «Ночлежка» сняли фильм о мальчике-космонавте

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

Петербургский режиссер Антон Грачев снял социальный ролик для благотворительного фонда помощи бездомным «Ночлежка», сообщило издание «Бумага». Видео опубликовано на ютьюб-канале студии ASK Production.

В центре сюжета почти трехминутного фильма — мальчик в костюме космонавта, который олицетворяет собой бездомного. Его сторонятся прохожие, кондуктор выгоняет из транспорта, охранник преследует. Режиссер выбрал своим героем маленького мальчика, так как считает, что в каждом нужно видеть внутреннего ребенка, полного мечтаний.

«Для меня эта история выглядит как нереализованные детские мечты и амбиции: девочки хотели быть балеринами, фигуристками, мальчики — пожарными, космонавтами. Во всяком случае, так было в моем детстве. И, к сожалению, из‑за многих внешних обстоятельств, реализовать задуманное удается лишь единицам. И главный герой, мальчик, — это внутренний ребенок, который всё еще мечтает, но уже о чем‑то другом, и он присутствует в каждом из нас в разных пропорциях», — говорит Грачев.

В марте «Ночлежка» приостановила работу нескольких своих проектов из-за распространения коронавируса. Кроме того, организация два года пыталась запустить проекты в Москве, однако жители столицы выступали против. В декабре «Афиша Daily» разобралась в сути конфликта.

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