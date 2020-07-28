В «Москве-сити» появятся два новых небоскреба

Девелоперская компания MR Group начала строительство на территории «Москвы-Сити» офисного центра iCity, который будет состоять из двух башен-небоскребов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Башки на общем 7-этажном стилобате будут высотой 141 и 257 метров. В Time Tower возведут 61 этаж, а в Space Tower — 34 этажа. Общая площадь бизнес-центра составит 249 тыс. квадратных метров.

Офисы расположатся на территории в 141 тыс. квадратных метров. Также по 10 тыс. квадратных метров отдадут под ритейл и коворкинги. Строительство здания планируют закончить в 2023 году.

«При строительстве применяется подход «смарт билдинг» — так называемой умной архитектуры, подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания», — рассказал представитель MR Group.