Лука Гуаданьино выпустит документальный фильм о дизайнере Сальваторе Феррагамо

Следующей работой итальянского режиссера Луки Гуаданьино будет документальный фильм «Salvatore Ferragamo, Shoemaker of Dreams» («Сальваторе Феррагамо, сапожник снов») об итальянском дизайнере обуви, сообщает i-D.

Фильм расскажет о жизни и пути к успеху Феррагамо. Дизайнер уехал в начале XX века из Флоренции в Голливуд, где стал известным благодаря работе с кинозвездами. В 1927 году он вернулся в родную Италию и основал там бренд Salvatore Ferragamo.

Сценаристом выступила писательница Дана Томас, известная по книгам об Александре МакКуине и Джоне Гальяно. Работа над картиной практически завершена, премьера состоится на Венецианском кинофестивале. В кинотеатрах лента должна появиться в начале 2021-го, точная дата пока неизвестна.