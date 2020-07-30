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Лука Гуаданьино выпустит документальный фильм о дизайнере Сальваторе Феррагамо

Семён Гудошников
Сегодня в 16:14

Следующей работой итальянского режиссера Луки Гуаданьино будет документальный фильм «Salvatore Ferragamo, Shoemaker of Dreams» («Сальваторе Феррагамо, сапожник снов») об итальянском дизайнере обуви, сообщает i-D.

Фильм расскажет о жизни и пути к успеху Феррагамо. Дизайнер уехал в начале XX века из Флоренции в Голливуд, где стал известным благодаря работе с кинозвездами. В 1927 году он вернулся в родную Италию и основал там бренд Salvatore Ferragamo.

Сценаристом выступила писательница Дана Томас, известная по книгам об Александре МакКуине и Джоне Гальяно. Работа над картиной практически завершена, премьера состоится на Венецианском кинофестивале. В кинотеатрах лента должна появиться в начале 2021-го, точная дата пока неизвестна.

14 сентября выйдет сериал «Мы те, кто мы есть» Луки Гуаданьино. Режиссер также работает над киноадаптацией романа «Повелитель мух», сиквелом «Зови меня своим именем» и ремейком «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы. В 2018 году, после премьеры хоррора «Суспирия», «Афиша Daily» поговорила с режиссером о работе над лентой, сотрудничестве с Томом Йорком и детских воспоминаниях.

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