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В сети появился трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:47

HBO выпустил трейлер мини-сериала «Мы те, кто мы есть» режиссера Луки Гуаданьино, известного по фильму «Зови меня своим именем».

Сериал расскажет об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других «детей полка» они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.

Гуаданьино снял первые два и финальный эпизоды, а над сценарием он работал вместе с Паоло Джордано и Франческой Маньери. Роли в сериале исполнили Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Джек Дилан Грейзер, Алиса Брага, Кид Кади и другие.

Премьера шоу намечена на 14 сентября. В России сериал будет эксклюзивно показывать онлайн-сервис more.tv.

Лука Гуаданьино также работает над киноадаптацией романа «Повелитель мух», сиквелом «Зови меня своим именем» и ремейком «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы. В 2018 году, после премьеры хоррора «Суспирия», «Афиша Daily» поговорила с режиссером о его работе.

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