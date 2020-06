Hurts анонсировали новый альбом и выпустили сингл «Suffer»

В альбом войдут 11 треков: помимо «Suffer» и ранее вышедшей песни «Voices», на пластинке будут записаны «Fractured», «Slave to your love», «All I have to give», «Liar», «Somebody», «Numb», «Redemption», «White Horses» и «Darkest hour».

Адам Андерсон вместе со своим напарником Тео Хатчкрафтом основали Hurts в 2009 году. Их первые две пластинки, «Happiness» и «Exile», попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Сейчас за плечами коллектива четыре лонгплея, последний из которых — «Desire» — вышел в сентябре 2017-го. Недавно музыканты завели собственный телеграм-канал, а также группу-чат для поклонников.