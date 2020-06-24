Hurts анонсировали новый альбом и выпустили сингл «Suffer»

Британская инди-рок-группа Hurts анонсировала выход нового альбома «Faith», который музыканты планируют выпустить в сентябре, пишет NME. Кроме того, Hurts выпустили новый сингл с грядущего альбома, он называется «Suffer».

Участник группы Адам Андерсон сказал о новом альбоме: «Если бы в начале мне сказали, каким последовательным, мощным и аутентичным он получится, много месяцев назад я бы не поверил. В какой‑то момент мне казалось, что у нас нет шансов».