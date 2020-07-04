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Более 50 фильмов исчезнут из каталога Netflix в июле

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:07

Более 50 фильмов исчезнут из каталога Netflix в июле, сообщает Forbes.

Среди них будут такие хиты стриминговой платформы как драма «Железная леди» с Мерил Стрип, мелодрама «Валентинка» Дерека Сиенфрэнса, фантастический триллер «Побудь в моей шкуре» и анимационный фильм Disney «Вольт».

К 1 августа из каталога удалят также картину «Из машины» с Алисией Викандер в главной роли, драму «Лок» с Томом Харди, оскароносный фильм «Она» Спайка Джонса, трилогию «Назад в будущее», ленту «Чарли и шоколадная фабрика» и «Секс в большом городе 2».

Большая часть картин исчезнет из фильмотеки Netflix 31 июля. Полный список лент можно посмотреть на сайте Forbes.

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