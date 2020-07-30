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Аккаунты рэпера Wiley удалили во всех соцсетях. Все из‑за антисемитских высказываний

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:03

Аккаунты рэпера Wiley, которого называют крестным отцом британского грайма, в фейсбуке, твиттере и инстаграме были удалены из‑за антисемитских постов музыканта, сообщает Русская служба Би-би-си.

Начиная с вечера пятницы, 24 июля, рэпер опубликовал целую серию постов, вызвавших волну недовольства со стороны подписчиков. Wiley назвал евреев трусами, а также сравнил их с Ку-клукс-кланом.

«Есть две группы людей, которым никто не хотел бросать вызов. Это евреи и Ку-клукс-клан. Находясь в этом бизнесе 20 лет, начинаешь понимать, почему», — написал рэпер.

Некоторые некорректные сообщения Wiley адресовал британским знаменитостям еврейского происхождения, среди них оказались бизнесмен Лорд Алан Шугар, комик Дэвид Бэддил и ведущая Би-би-си Эмма Барнетт.

После этой череды постов крупнейшие соцсети решили удалить все страницы, связанные с рэпером. Кроме того, музыкальная компания A-List Management прекратила с ним сотрудничество.

«В нашем обществе нет места антисемитизму», — написал в твиттере менеджер Wiley Джон Вулф.

Wiley уже принес извинения за то, что якобы допустил «обобщения» по отношению к еврейскому народу. «Я не расист», — заявил музыкант телеканалу Sky News.

По информации телеканала, антисемитские посты в соцсетях Wiley появились после ссоры с бывшим менеджером, евреем по национальности. «Этот вопрос должен был остаться между мной и моим менеджером, я это признаю», — сказал рэпер.

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