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Полиция начала проверку в отношении «крестного отца грайма» Wiley из‑за антисемитских твитов

Анастасия Цой
Сегодня в 15:49

Британская полиция начала проверку в отношении рэпера, «крестного отца грайма» Wiley из‑за антисемитских твитов. Об этом пишет The Guardian.

Wiley опубликовал серию антисемитских твитов. Например, он назвал евреев трусами и сравнил их с Ку-клукс-кланом («Есть две группы людей, которым никто не хотел бросать вызов. Это евреи и Ку-клукс-клан. Находясь в бизнесе 20 лет, вы начинаете понимать почему»). Также он заявил, что ему все равно на то, что делал Гитлер, и что его беспокоит только проблемы темнокожих людей. Кроме того, Wiley писал: «Я бы сам бросил вызов всему еврейскому сообществу, я не боюсь, что не справлюсь с ними».

После этого Twitter заблокировал его аккаунт, менеджмент артиста разорвал отношения с ним, а полиция начала проверку. «В обществе не должно быть места антисемитизму», — написали представители компании, сотрудничавшей с рэпером.

Последний альбом Wiley «Godfather» вышел в 2017 году. В начале этого года рэпер задиссил Стормзи.

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