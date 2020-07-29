Навальный опубликовал налоговую декларацию. Политик зарабатывает 453 тыс. рублей в месяц

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию, из которой становится видно, что он получает 453 тыс. рублей в месяц. Данные об этом он разместил в своем блоге.

По словам Навального, его доход за 2019 год составил порядка 5,4 млн рублей, он также заплатил 326 тыс. налогов за этот период. Политик отметил, что не размещает рекламу в своем инстаграме, хотя мог бы с ее помощи удвоить выручку, а зарабатывает он как индивидуальный предприниматель.

«Доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и тд. Это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках», — написал Навальный, добавив, что главным источником его дохода является бизнесмен Борис Зимин.

Политик отметил, что в последнее время число людей, совершающих ежемесячные переводы команде Навального, увеличилось вдвое — с 7607 до 15 626 человек.