Навальный опубликовал налоговую декларацию. Политик зарабатывает 453 тыс. рублей в месяц

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию, из которой становится видно, что он получает 453 тыс. рублей в месяц. Данные об этом он разместил в своем блоге.
По словам Навального, его доход за 2019 год составил порядка 5,4 млн рублей, он также заплатил 326 тыс. налогов за этот период. Политик отметил, что не размещает рекламу в своем инстаграме, хотя мог бы с ее помощи удвоить выручку, а зарабатывает он как индивидуальный предприниматель.
«Доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и тд. Это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках», — написал Навальный, добавив, что главным источником его дохода является бизнесмен Борис Зимин.
Политик отметил, что в последнее время число людей, совершающих ежемесячные переводы команде Навального, увеличилось вдвое — с 7607 до 15 626 человек.
Декларацию Навальный разместил после перепалки в твиттере с сотрудницей телеканала RT Екатериной Винокуровой, которая пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если политик раскроет свою.
20 июля Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией из‑за иска бизнесмена Евгения Пригожина, по которому политик, Любовь Соболь и ФБК должны выплатить каждый по 29,2 млн рублей (в общей сложности 88 млн рублей).