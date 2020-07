Стоимость американской вакцины от коронавируса может составить 50-60 долларов за курс прививок — это порядка 25-30 долларов за инъекцию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, «близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями».

Такая цена — у вакцины биотехнологической компании Moderna. Подобная стоимость препарата рассчитана на жителей США и других стран с высоким уровнем дохода среди населения.

Другие предприятия, разрабатывающие вакцину, собираются продавать ее дешевле. Например, американская компания Pfizer и немецкая BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с властями США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в 19,5 доллара за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca выставила цену в 3-4 доллара, отмечает издание.

Как заявил один из собеседников Financial Times, запрашиваемая компанией Moderna цена «вызывает существенные трудности в переговорах, учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены». Поэтому, вероятно, цена в 50-60 долларов за дозу не будет финальной, сообщает издание.

