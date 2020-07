Адам Маккей снимет сериал о поиске вакцины от коронавируса

Телеканал HBO собирается снять сериал о создании вакцины от коронавируса. Об этом пишут ТАСС и издание Deadline.

Шоу будет основано на нонфикшн-книге журналиста The New York Times и The Atlantic Брендана Боррелла «Первый удар» («The First Shot»; можно перевести также как «Первый укол» — Прим. ред.). Она, в свою очередь, расскажет о гонке вакцин от коронавируса в мире, о том, какую цену платят ученые и корпорации, «поставившие на кон все ради спасения человеческих жизней». В книге так же раскрывается научная подоплека поиска вакцины в мире и показываются вызовы, с которыми столкнулись ученые и мировые правительства.

Проектом, по данным Deadline, вместе с автором оригинальной книги Борреллом и Тоддом Шульманом займется режиссер «Игры на понижение» и «Власти» Адам Маккей. В съемках сериала, по информации издания, также будет задействована его продюсерская компания Hyperobject Industries. В прошлом году Маккей подписал пятилетний контракт с HBO.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с Маккеем о его любимом из 1970-х, Дике Чейни, правлении Дональда Трампа и реакции на его творчество со стороны крайне правых американцев.

В феврале стало известно, что главную роль в комедии «Не смотри вверх», которую для Netflix снимет МакКей, сыграет актриса Дженифер Лоуренс. Фильм расскажет историю двух не слишком квалифицированных астрономов, которые отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который уничтожит планету.