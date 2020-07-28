перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РБК: артистов и блогеров, продвигавших поправки к Конституции, наградит президент 13:15
ООН: Пандемия усилила загрязнение пластиком. Моря наполнились одноразовыми масками и перчатками 12:56
Адам Маккей снимет сериал о поиске вакцины от коронавируса 12:53
Основатель «Корчмы Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск 11:42
Steve Granitz/Getty Images WarnerMedia проверяет «Шоу Эллен ДеДженерес» из‑за обвинений в нарушении рабочей этики
WarnerMedia проверяет «Шоу Эллен ДеДженерес» из‑за обвинений в нарушении рабочей этики 11:21
В России за сутки выздоровели 8888 пациентов с коронавирусом, умерли 150 10:54
ТАСС: Россия вновь не попадет в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы 10:41
Мультфильм «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых развлекательных брендов мира 10:16
Yellowcard отклонили иск о плагиате к покойному Juice WRLD Обновлено в 9:47
«Яндекс.Музыка» Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию поэтического сборника «Violet Bent Backwards over the Grass»
Лана Дель Рей выпустила аудиоверсию поэтического сборника «Violet Bent Backwards over the Grass» 9:31
YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» 9:01
Обвиненного в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО. У него подозрение на коронавирус 3:50
По-настоящему домашнее видео на сингл «DadBod» от рэпера Logic 3:28
Обложку новой пластинки Тейлор Свифт сравнили с оформлением блэк-метал-альбома 3:03
Египетский суд приговорил пятерых девушек-блогеров к тюрьме за «непристойные видео» 2:18
пресс-служба "ВКонтакте" «ВКонтакте» открывает дом для блогеров
«ВКонтакте» открывает дом для блогеров 1:24
МИД направил ноты протеста США, Великобритании и Канаде из‑за флагов ЛГБТ на зданиях посольств 0:27
Под постом за возвращение Анастасии Ивлеевой в «Орел и решку» оставили полмиллиона комментариев Вчера в 23:45
Норвежец поставил рекорд по самому длительному исполнению песен Элвиса Пресли Вчера в 23:23
Минкульт обязал библиотеки убрать из общего доступа книги с ограничением 18+ Вчера в 23:16
Отключить рекламу

Адам Маккей снимет сериал о поиске вакцины от коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:53

Телеканал HBO собирается снять сериал о создании вакцины от коронавируса. Об этом пишут ТАСС и издание Deadline.

Шоу будет основано на нонфикшн-книге журналиста The New York Times и The Atlantic Брендана Боррелла «Первый удар» («The First Shot»; можно перевести также как «Первый укол» — Прим. ред.). Она, в свою очередь, расскажет о гонке вакцин от коронавируса в мире, о том, какую цену платят ученые и корпорации, «поставившие на кон все ради спасения человеческих жизней». В книге так же раскрывается научная подоплека поиска вакцины в мире и показываются вызовы, с которыми столкнулись ученые и мировые правительства.

Проектом, по данным Deadline, вместе с автором оригинальной книги Борреллом и Тоддом Шульманом займется режиссер «Игры на понижение» и «Власти» Адам Маккей. В съемках сериала, по информации издания, также будет задействована его продюсерская компания Hyperobject Industries. В прошлом году Маккей подписал пятилетний контракт с HBO.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с Маккеем о его любимом из 1970-х, Дике Чейни, правлении Дональда Трампа и реакции на его творчество со стороны крайне правых американцев.

В феврале стало известно, что главную роль в комедии «Не смотри вверх», которую для Netflix снимет МакКей, сыграет актриса Дженифер Лоуренс. Фильм расскажет историю двух не слишком квалифицированных астрономов, которые отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который уничтожит планету.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
рок
Ssshhhiiittt! (онлайн-трансляция)
Необычный и многообещающий гаражный рок
триллер
Она
Злая эротическая комедия Пола Верхувена
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
New York Times
Афиша Daily
Netflix
Люди
Адам Маккей
Дональд Трамп
Дик Чейни
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить