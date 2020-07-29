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Logic выпустил еще один клип — на этот раз на трек «Aquarius III»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:48

Американский рэпер Logic выпустил музыкальное видео на сингл «Aquarius III», вошедший в его последний альбом «No Pressure».

В новом видео музыкант продолжает тему, начатую в сингле «DadBod», клип на который вышел накануне — он говорит о значимости семьи. Logic произносит: «Размышляя о воспоминаниях из своего детства, принося ребенка в этот мир, я надеюсь на хорошее для своего ребенка. Все, о чем я раньше заботился, была моя карьера, но это не стоит ничего, когда мой сын здесь».

Ранее музыкант заявил, что вышедшая недавно пластинка станет последней в его карьере, поскольку дальнейшую жизнь он планирует посвятить семье.

На пластинке «No Pressure» 15 треков: «No Pressure (intro)», «Hit My Line», «GP4», «Celebration», «Open Mic\Aquarius III», «Soul Food II», «Perfect», «man i is», «DadBod», «5 Hooks», «Dark Place», «A2Z», «Heard Em Say», «Amen» и «Obediently Yours». Среди них нет ни одного фита.

Предыдущий альбом рэпера — «Confessions of a Dangerous Mind» — вышел в мае прошлого года. В записи некоторых треков для него приняли участие Эминем, Уилл Смит, Гуччи Мейн, G-Eazy, Уиз Халифа и даже отец музыканта.

В марте 2019-го Бобби Брайсон Холл (настоящее имя музыканта) выпустил инди-рок-альбом в качестве саундтрека к своей книге «Supermarket». The New York Times поместила ее на вершину своего списка бестселлеров, что стало первым подобным случаем в истории рэп-музыки.

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