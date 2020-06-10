Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов заключил контракт с Universal на пять скринлайф-фильмов в разных жанрах. Об этом пишет Deadline.

Формат скринлайф предполагает, что все события фильма или сериала разворачиваются на экранах компьютеров и телефонов героев. Тимур Бекмамбетов — создатель этого формата, он уже снял несколько скринлайф-проектов («Убрать из друзей», «Поиск», «Профайл»).

Бекмамбетов отметил, что во время карантина из‑за пандемии коронавируса скринлайф-картины стали только актуальнее. К тому же работать над ними можно полностью удаленно: производство не зависит от того, где находятся актеры и члены съемочной группы.

Продюсер также добавил, что скринлайф-фильмы могут быть в разных жанрах: от романтических комедий до научно-фантастических историй и даже боевиков. Например, в этом формате можно снять продолжение боевика «Особо опасен». «Можно снять скринлайф-сиквел. Я не представляю, чтобы киллер в современном мире бегал с пистолетом. Зачем? Он, наверное, будет использовать дроны, компьютерные технологии», — сказал Бекмамбетов.

Сейчас режиссер и продюсер работает над скринлайф-адаптацией «Ромео и Джульетты». На разных стадиях разработки находятся десятки проектов в этом формате. Бекмамбетов также экспериментирует с другим форматом: он выпустит первый в мире вертикальный блокбастер.