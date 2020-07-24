перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Aviasales: число запросов о билетах в Танзанию выросло в 70 раз 17:45
Дрейк выиграл иск на 100 тыс. долларов от российской дизайн-студии Sila Sveta 17:41
В парке искусств «Музеон» откроется летний кинотеатр Москино 17:24
Петербургскому Stereoleto — быть. Фестиваль пройдет в сентябре в «Севкабель-порту» 17:04
Logic/Twitter Вышел последний альбом Logic «No Pressure». Кажется, Бобби — все!
Вышел последний альбом Logic «No Pressure». Кажется, Бобби — все! 16:54
Группа «Мумий Тролль» представила сингл с будущего альбома 16:42
Американские рэперы Лупе Фиаско и Келин Эллис выпустили совместный EP 16:23
Фильм «Конференция» Ивана И.Твердовского вошел в программу Венецианского кинофестиваля 16:10
Создатель «Очень странных дел» отправит Райана Рейнолдса в прошлое в новом фильме для Netflix 16:09
«Грязь»/ВКонтакте Oligarkh и «Грязь» выпустили песню «Друг»
Oligarkh и «Грязь» выпустили песню «Друг» 15:45
В московском кафе «Сюр» посетителей обязали сидеть задом к улице 15:37
Солист The Rapture выпустил дебютный сольный альбом 15:27
В Приморье активистку оштрафовали за чтение стихов около здания суда 15:21
«Интерфакс»: россиян начнут массово вакцинировать от коронавируса в начале 2021 года 14:50
Красивые танцы в новом клипе Джесси Уэр «What’s Your Pleasure?» 14:47
Twitter / @6bRjz777 В Москве сносят внутренние конструкции СК «Олимпийский». Видео
В Москве сносят внутренние конструкции СК «Олимпийский». Видео 14:03
С 1 августа возобновятся международные полеты 13:31
Руслан Костыленков из «Нового величия» рассказал об избиениях и изнасиловании во время задержания 13:28
Послушайте первый сольный полноформатный альбом Jeembo — «Black Box» 12:40
Вышел трейлер комедийного сериала с Саймоном Пеггом и Ником Фростом 12:35
Отключить рекламу

Дрейк выиграл иск на 100 тыс. долларов от российской дизайн-студии Sila Sveta

Семён Гудошников
Сегодня в 17:41

Канадский музыкант Дрейк выиграл иск, который против него выдвинула российская студия Sila Sveta, специализирующаяся на сценическом дизайне. Об этом сообщает The Blast со ссылкой на документы суда.

В феврале Sila Sveta, оформлявшая тур Дрейка в 2018 году, подала в суд на музыканта и потребовала выплатить 108 тыс. долларов. Причиной стало решение команды исполнителя перенести даты тура и изменить форму и размер экранов для выступления, из‑за чего сотрудникам Sila Sveta пришлось работать в дополнительные дни.

Российская студия заявила, что создала «уникальный визуальный опыт, подняв дизайнерские стандарты для всей индустрии». Компания потребовала заплатить компенсацию, однако команда Дрейка отказалась это сделать.

Sila Sveta — международная дизайнерская студия, основанная в России. Сейчас у нее два офиса — на Болотной набережной в Москве и на Вест-Бродвее в Нью-Йорке. Студия занимается оформлением концертов известных музыкантов и созданием световых инсталляций. В 2019 году Sila Sveta перенесла московскую квартиру Нины Кравиц на сцену Coachella, а в 2018 году оформила тур Дрейку. Работы студии украшали Таймс-сквер, интерьеры ДЛТ и выставлялись на Met Gala в нью-йоркском музее Метрополитен.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
хип-хоп
Niletto
Бро-хаус-артист, взорвавший чаты
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
боевик
Пушки Акимбо
Комедийный экшен с Дэниелом Рэдклиффом
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
комедия
Особенные
Драмеди с Венсаном Касселем на тему аутичных подростков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить