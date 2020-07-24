Дрейк выиграл иск на 100 тыс. долларов от российской дизайн-студии Sila Sveta

Канадский музыкант Дрейк выиграл иск, который против него выдвинула российская студия Sila Sveta, специализирующаяся на сценическом дизайне. Об этом сообщает The Blast со ссылкой на документы суда.

В феврале Sila Sveta, оформлявшая тур Дрейка в 2018 году, подала в суд на музыканта и потребовала выплатить 108 тыс. долларов. Причиной стало решение команды исполнителя перенести даты тура и изменить форму и размер экранов для выступления, из‑за чего сотрудникам Sila Sveta пришлось работать в дополнительные дни.

Российская студия заявила, что создала «уникальный визуальный опыт, подняв дизайнерские стандарты для всей индустрии». Компания потребовала заплатить компенсацию, однако команда Дрейка отказалась это сделать.

Sila Sveta — международная дизайнерская студия, основанная в России. Сейчас у нее два офиса — на Болотной набережной в Москве и на Вест-Бродвее в Нью-Йорке. Студия занимается оформлением концертов известных музыкантов и созданием световых инсталляций. В 2019 году Sila Sveta перенесла московскую квартиру Нины Кравиц на сцену Coachella, а в 2018 году оформила тур Дрейку. Работы студии украшали Таймс-сквер, интерьеры ДЛТ и выставлялись на Met Gala в нью-йоркском музее Метрополитен.