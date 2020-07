Солист The Rapture выпустил дебютный сольный альбом

Нью-йоркская группа The Rapture распалась в 2014 году, записав три полноформатных студийных альбома (последний из них — «In the Grace of Your Love» — вышел в 2011 году). «The Rapture одним махом превратились из очередной «надежды гитарной музыки» в блестящую поп-группу», — писала о коллективе «Афиша Daily». Год назад группа воссоединилась и сыграла несколько концертов.