Солист The Rapture выпустил дебютный сольный альбом

Люк Дженнер, солист американской рок-группы The Rapture, выпустил дебютный сольный альбом «1». Послушать лонгплей можно в Spotify, Apple Music, YouTube Music, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».

Перед выходом пластинки Дженнер заявлял, что альбом будет очень личным. Музыкант в нем рассказывает о своих детских переживаниях, травмах и абьюзивных отношениях в семье. Он также размышляет о счастье, которое ищет в своей семье и в отношениях с другими людьми, переживших тяжелое детство. В «1» вошли 10 треков исполнителя, все они являются сольными.