Солист The Rapture выпустил дебютный сольный альбом

Люк Дженнер, солист американской рок-группы The Rapture, выпустил дебютный сольный альбом «1». Послушать лонгплей можно в Spotify, Apple Music, YouTube Music, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».
Перед выходом пластинки Дженнер заявлял, что альбом будет очень личным. Музыкант в нем рассказывает о своих детских переживаниях, травмах и абьюзивных отношениях в семье. Он также размышляет о счастье, которое ищет в своей семье и в отношениях с другими людьми, переживших тяжелое детство. В «1» вошли 10 треков исполнителя, все они являются сольными.
Нью-йоркская группа The Rapture распалась в 2014 году, записав три полноформатных студийных альбома (последний из них — «In the Grace of Your Love» — вышел в 2011 году). «The Rapture одним махом превратились из очередной «надежды гитарной музыки» в блестящую поп-группу», — писала о коллективе «Афиша Daily». Год назад группа воссоединилась и сыграла несколько концертов.