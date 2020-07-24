В московском кафе «Сюр» посетителей обязали сидеть задом к улице

В недавно открывшемся кафе «Сюр» (заведение появилось месяц назад) из‑за жалоб местных жителей ввели новые ограничения. Об этом говорится в инстаграм-аккаунте «Покровка и окрестности».

«В «Сюре» установили входную группу (инженерные элементы на входе в здание. — Прим. ред.) и убрали кресла для курения по бокам. Не покуришь теперь и на ступеньке, видимо. И сидеть нужно задом к улице. Как невероятную для Москвы открытость заставили превратить в закрытость — это прямо метафора для всей России», — написано в посте.

Пользователи в комментариях разделились. Кто‑то отметил, что жалобы местных жителей «отнимают у людей то, во что они вложили свои душу, деньги и время», а некоторые, наоборот, поддержали введение ограничений.

Местным жителям не нравится большое количество курящих людей на тротуаре рядом с баром — из‑за этого приходится обходить тротуар, а машинам сложно проезжать по Большому Трехсвятительскому переулку.

«При чем тут открытость или нет. Есть закон, который для всех един, кто работает в ресторанном бизнесе, знает. Помещение не приспособлено по всем нормам. Напротив — детский сад. Межевание не позволяет установку ступеней для гаража, там проезжая часть. Арендодатель будет отвечать. Да и сидеть на проезжей части тоже нельзя. Поэтому можно, конечно, кричать, что не понимают новое и модное и т. п. Но все намного циничнее: непрофессионалы, по-быстрому заработать, дешево и громко за чужие нервы и неудобства. Вот вам еще одна метафора», — написала под постом «Покровки и окрестностей» в фейсбуке пользовательница Дарья Годунова.

Несколько дней назад Роспотребнадзор опечатал клуб District 27 по жалобам местных жителей. По словам арт-директора заведения Давида Автандилова, пошли заявления в прокуратуру, МЧС, МВД и управу Таганского района.