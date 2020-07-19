Роспотребнадзор опечатал клуб District 27 по жалобам местных жителей

Роспотребнадзор опечатал здание клуба District 27 из‑за жалоб местных жителей. Об этом «Афише Daily» рассказал арт-директор клуба Давид Автандилов.

«У нас начало создаваться расписание ивентов, до конца августа все было забито. Вдруг приходит Роспотребнадзор, который по жалобам местных жителей закрывает нас, опечатывает наше заведение до решения суда. В итоге мы находимся в подвешенном состоянии», — заявил Автандилов.

Он отметил, что первой пожаловалась местная жительница, которая начала «лоббировать» эту историю. После этого, по словам Автандилова, пошли заявления в прокуратуру, МЧС, МВД и Управу Таганского района. В ближайшие недели клуб ждет суд, по решению которого District 27 может получить штраф или закрыться на долгое время.

«Ищем юристов, чтобы нас не закрыли на 90 дней, потому что это будут уже похороны бизнеса сто процентов. Несмотря на то, что мы делаем культуру для молодежи, делаем абсолютно законные вещи (у нас с документами все в порядке), местным жителям не нравится. До карантина история была совершенно иная, ни одной жалобы. Это началось после карантина», — подчеркнул арт-директор клуба.