Собянин опроверг слухи о повторном карантине в сентябре

Новый карантин в Москве в сентябре вводить не планируют, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Ситуацию с коронавирусом в столице он охарактеризовал как «позитивно стабильную».

По словам мэра, в мире действительно выявляют «большие объемы заражений, но Москва уже прошла свои пороги». За прошедшие две недели ситуация в городе, по оценке Собянина, «значительно улучшилась». Информацию о возможном введении нового карантина в Москве мэр назвал слухами.

«Знаете, как классик говорил: не читайте газет перед обедом — это испортит вам пищеварение. Так и здесь: не надо собирать всякие слухи в интернете. Это, собственно, такая среда, которая без слухов не может существовать. Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого‑то никто не планирует», — заявил он.

Мэр отметил, что в столице стало на четверть меньше больных с COVID-пневмонией и на четверть снизилось число пациентов с коронавирусом, поступающих еженедельно в больницы. Кроме того, стало «процентов на двадцать меньше тяжелых больных», которые подключены к аппаратам ИВЛ, подчеркнул Собянин.

Сообщение о том, что в Москве с 20 сентября вернут режим самоизоляции и пропусков, ранее передавало издание «Октагон». По его сведениям, новые ограничения могут оказаться более жесткими, чем прошедшей весной.

В России за последние сутки выявили 5848 случаев коронавируса. Уже четвертый день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов. В Москве за сутки появились 608 заболевших.