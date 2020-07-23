Элизабет Мосс сыграет главную роль в киноадаптации «Сияющих девочек»

Актриса Элизабет Мосс, известная по роли в сериале «Рассказ служанки», сыграет главную героиню в экранизации романа Лорен Бьюкес «Сияющие девочки». Сериал по произведению снимут для Apple, сообщает Variety.

Мосс исполнит роль чикагского репортера, пережившего жестокое нападение. По сюжету, журналистка выследит своего обидчика.

Сценарий сериала напишет Силка Луиза, она же выступит исполнительным продюсером и шоураннером. Среди других продюсеров проекта — сама Элизабет Мосс, Линдси МакМанус, Дженнифер Дэвидсон и Леонардо Ди Каприо. Производством шоу займется MRC Television.

Это уже второй за месяц новый телепроект, в котором анонсировано участие Мосс. Также стало известно, что актриса примет участие в сериале «Кэнди», разрабатываемом UCP — в шоу Мосс исполнит роль убийцы Кэнди Монтгомери, зарубившей топором свою подругу в 1980-х.

Тизер нового, четвертого сезона «Рассказа служанки» можно посмотреть здесь.